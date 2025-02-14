В России выросли цены на водку и коньяк

В ведомстве указали, что за указанный период также подорожали коньяк (2,2%), пиво (1,3%), крепленые и игристые вина (1,2%).

В целом, алкогольные напитки в январе текущего года стали на 2,1% дороже, чем в декабре 2024 года. По сравнению с январём прошлого года стоимость спиртных напитков выросла на 10,07%.

Ранее глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что в конце 2025 года в России алкоголь начнут продавать по биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».