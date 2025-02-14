В России выросли цены на водку и коньяк
В России подорожала водка. Как сообщает Росстат, цены на неё в январе 2025 года увеличились на 5,2% по сравнению с декабрем прошлого года.
В ведомстве указали, что за указанный период также подорожали коньяк (2,2%), пиво (1,3%), крепленые и игристые вина (1,2%).
В целом, алкогольные напитки в январе текущего года стали на 2,1% дороже, чем в декабре 2024 года. По сравнению с январём прошлого года стоимость спиртных напитков выросла на 10,07%.
Ранее глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что в конце 2025 года в России алкоголь начнут продавать по биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гончаренко: Соглашение с США не содержит гарантий безопасности для Украины
- Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 150 миллионов рублей
- МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp
- В Анапе загорелся пансионат на тысяче квадратных метров
- На Черным морем сбили беспилотник
- В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»
- Орбан связал возвращение России в экономику с миром по Украине
- «Только с одним россиянином»: Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным
- Бывшего замгубернатора ХМАО задержали по делу о взятке в 7,5 млн рублей
- В России выросли цены на водку и коньяк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru