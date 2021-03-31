Упрощенный порядок регистрации безработных в России продлили до 31 июля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка регистрации безработных до 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Согласно документу, центры занятости смогут продолжить работу в дистанционном режиме, однако решения о таком порядке работы будут принимать регионы с учетом эпидобстановки и специфики рынка труда.
Упрощенный порядок предполагает регистрацию безработных граждан на портале «Работа в России», при этом россиянам не нужно предоставлять документов о занятости — все необходимые данные передадут государственные информационные системы. Пособия по безработице оформляются через личный кабинет на портале госуслуг.
«Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу. Такие временные правила были введены из-за коронавируса в начале апреля 2020 года», — пояснили в пресс-службе кабмина.
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