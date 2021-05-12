В России признали невозможность отката назад цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал жадность продавцов одной из причин роста цен на продукты. Производители не должны зарабатывать на экспорте в ущерб российским покупателям, заявил глава правительства, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

Независимый экономист Антон Шабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что жадность - далеко не единственный фактор.

«Победив жадность, сдержать рост цен или вернуть его на прежний уровень точно не удастся. Дорожает доллар, прервано производство во многих странах, товара стало меньше… В такой пандемийный год очень сложно выяснить, что является настоящей причиной подорожания. Чтобы дать честный ответ на этот вопрос, нужно по каждой категории товаров или даже по каждому отдельно взятому товару проводить расследование. У нас этим занимается ФАС. Только тогда можно сказать, почему подорожал конкретный товар», - отметил он.