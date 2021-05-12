В России признали невозможность отката назад цен на продукты
Независимый экономист Антон Шабанов в интервью НСН заявил, что слова Мишустина про жадность производителей не отражают истинную ситуацию с ростом цен на продукты.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал жадность продавцов одной из причин роста цен на продукты. Производители не должны зарабатывать на экспорте в ущерб российским покупателям, заявил глава правительства, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.
Независимый экономист Антон Шабанов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что жадность - далеко не единственный фактор.
«Победив жадность, сдержать рост цен или вернуть его на прежний уровень точно не удастся. Дорожает доллар, прервано производство во многих странах, товара стало меньше… В такой пандемийный год очень сложно выяснить, что является настоящей причиной подорожания. Чтобы дать честный ответ на этот вопрос, нужно по каждой категории товаров или даже по каждому отдельно взятому товару проводить расследование. У нас этим занимается ФАС. Только тогда можно сказать, почему подорожал конкретный товар», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что стабилизация экономики должна последовать за улучшением ситуации с пандемией в мире и стране, но не сразу.
«Результаты пандемии не в один момент отображаются на экономике, на процессах, товарах и их конечной стоимости. Те товары, которые продаются сейчас довольно дорого, были произведены примерно полгода назад, как раз когда экономическая ситуация была намного хуже. Если движение к стабилизации продолжится, то мы увидим более сбалансированные цены на товары и услуги» - пообещал эксперт.
В ходе своего доклада в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин также заявил, что считает оправданными дополнительные налоги для компаний, которые агрессивно выводят прибыль за рубеж. Глава кабмина обратился к депутатам и сказал, что правительство ждет от них соответствующих предложений, которые не должны отбить у бизнеса желание создавать и экспортировать новый продукт.
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