В России на инновационную экономику выделят 385,6 млрд рублей

Около 386 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета страны в 2022-2024 годы на программу «Экономическое развитие и инновационная экономика». Об этом сообщается в материалах бюджета на 2022-2024 годы.

Отмечается, что речь идет о следующих целях: ускорение технологического развития экономики и увеличение численности занятых в этой сфере.

Также предлагается отдельно рассмотреть климатическую повестку и увеличивать инвестиционную привлекательность компаний через климатические проекты и открытость.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил проект бюджета России, заявив, что партию радует, что в проекте бюджета треть средств идет на социальные расходы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

