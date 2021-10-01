В России на инновационную экономику выделят 385,6 млрд рублей
Около 386 миллиардов рублей планируется выделить из бюджета страны в 2022-2024 годы на программу «Экономическое развитие и инновационная экономика». Об этом сообщается в материалах бюджета на 2022-2024 годы.
Отмечается, что речь идет о следующих целях: ускорение технологического развития экономики и увеличение численности занятых в этой сфере.
Также предлагается отдельно рассмотреть климатическую повестку и увеличивать инвестиционную привлекательность компаний через климатические проекты и открытость.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил проект бюджета России, заявив, что партию радует, что в проекте бюджета треть средств идет на социальные расходы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.
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