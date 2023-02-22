В России МРОТ дополнительно проиндексируют на десять процентов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по поручению главы государства Владимира Путина будет дополнительно проиндексирован Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, индексация на 10% будет выполнена дополнительно к запланированной с 1 января 2024 года.
«Вдобавок к уже запланированному с 1 января 2024 года – ещё на 10%, то есть в целом на 18,5% и составит 19 242 рубля», - уточнил глава правительства.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что его ведомство совместно с Минфином определит объём средств, которые требуются для повышения МРОТ, сообщает RT.
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