В России МРОТ дополнительно проиндексируют на десять процентов

По его словам, индексация на 10% будет выполнена дополнительно к запланированной с 1 января 2024 года.

«Вдобавок к уже запланированному с 1 января 2024 года – ещё на 10%, то есть в целом на 18,5% и составит 19 242 рубля», - уточнил глава правительства.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что его ведомство совместно с Минфином определит объём средств, которые требуются для повышения МРОТ, сообщает RT.