Путин предложил повысить МРОТ на 18,5%
Президент России Владимир Путин заявил о планах дальнейшего увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции и роста заработных плат. В ходе оглашения послания Федеральному Собранию глава государства напомнил, что МРОТ с начала текущего года проиндексирован на 6,3%.
Путин предложил с 1 января 2024 года в дополнение к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%.
«Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастит на 18,5% и составит 19 тысяч, 242 рубля», - уточнил президент.
Глава государства также предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с действующих 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и покупку лекарственных препаратов – со 120 до 150 тысяч рублей.
«Государство 13% от этих повышенных сумм вернёт гражданам из уплаченного ими подоходного налога», - пояснил Путин.
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