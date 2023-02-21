Путин предложил повысить МРОТ на 18,5%

Президент России Владимир Путин заявил о планах дальнейшего увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции и роста заработных плат. В ходе оглашения послания Федеральному Собранию глава государства напомнил, что МРОТ с начала текущего года проиндексирован на 6,3%.

Путин предложил с 1 января 2024 года в дополнение к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%.

«Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастит на 18,5% и составит 19 тысяч, 242 рубля», - уточнил президент.

Глава государства также предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с действующих 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и покупку лекарственных препаратов – со 120 до 150 тысяч рублей.

«Государство 13% от этих повышенных сумм вернёт гражданам из уплаченного ими подоходного налога», - пояснил Путин.

