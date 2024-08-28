В России безработица в июле осталась на рекордных 2,4%

Уровень безработицы в России в июле 2024 года остался на историческом минимуме в 2,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В этот период 1,9 млн граждан в возрасте 15 лет и старше были признаны безработными в соответствии с методологией Международной организации труда.