В России безработица в июле осталась на рекордных 2,4%
Уровень безработицы в России в июле 2024 года остался на историческом минимуме в 2,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
В этот период 1,9 млн граждан в возрасте 15 лет и старше были признаны безработными в соответствии с методологией Международной организации труда.
Росстат отметил, что в июне безработных было 1,86 млн, однако в июле их численность возросла до 1,865 млн. По информации ведомства, к концу июля в службе занятости населения числилось 400 тыс. безработных, из которых 300 тыс. получали пособие.
Методология, используемая Росстатом для анализа занятости, определяет безработных как тех, кто в момент опроса нуждался в работе, активно ее искал и был готов приступить к трудовой деятельности. Также было указано, что численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше составила 76,3 млн человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru