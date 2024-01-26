Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» в Петербурге

Президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград». Церемония состоялась в формате видеоконференции на верфи судостроительного предприятия Балтийский завод.

Это уже пятый серийный атомный ледокол. В церемонии также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Росатома Алексей Лихачёв, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Владимир Путин заявил, что в 2025 году будет заложен атомный ледокол «Сталинград». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого глава государства проведёт большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона. В Северную столицу Путин прибыл из Калининграда.

