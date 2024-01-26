Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» в Петербурге
Президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград». Церемония состоялась в формате видеоконференции на верфи судостроительного предприятия Балтийский завод.
Это уже пятый серийный атомный ледокол. В церемонии также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Росатома Алексей Лихачёв, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Владимир Путин заявил, что в 2025 году будет заложен атомный ледокол «Сталинград». Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого глава государства проведёт большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона. В Северную столицу Путин прибыл из Калининграда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сугробы в Москве достигли рекордных 46 сантиметров
- Захарова раскритиковала членство Швеции в НАТО
- Актер Кологривый поменял номер телефона после попадания в базу «Миротворца»
- Украина пригласила для участия в «мирном саммите» в Швейцарии Си Цзиньпина
- Пять голодных кошек устроили пожар в квартире в Уфе
- За сокрытие автомобильных номеров предлагают лишать прав на полтора года
- Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» в Петербурге
- Суд с третьего раза принял миллиардный иск за «голую вечеринку»
- СК РФ: Поразившая Ил-76 в Белгородской области ракета запускалась из села Липцы
- Литва готова к переносу производства украинских БПЛА к себе ради личной выгоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru