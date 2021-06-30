СМИ: Путин поручил найти виновных в срыве сроков расширения БАМа и Транссиба

Издание «Коммерсантъ» утверждает, что президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД до 1 июля определить ответственность должностных лиц, допустивших срыв сроков модернизации БАМа и Транссиба.

«О каком срыве сроков идет речь, не уточняется. Формально показатели по провозной способности, соответствующей первому этапу развития Восточного полигона, достигнуты уже в 2020 вместо 2021 года. Вместе с тем задержки с вводом конкретных объектов нередки», - отмечается в публикации.

Стройка века-2. Названы сроки укладки второй ветки БАМа

Кроме того, по данным издания, ФСБ, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и ряд других ведомств должны проверить законность использовании государственных средств, выделенных на развитие Восточного полигона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте сообщил о выделении правительством на улучшение транспортной инфраструктуры страны 780 миллиардов рублей.

«Одна из основных задач - это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог», — заявил тогда Мишустин.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЖелезные Дороги
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