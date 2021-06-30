СМИ: Путин поручил найти виновных в срыве сроков расширения БАМа и Транссиба
Издание «Коммерсантъ» утверждает, что президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД до 1 июля определить ответственность должностных лиц, допустивших срыв сроков модернизации БАМа и Транссиба.
«О каком срыве сроков идет речь, не уточняется. Формально показатели по провозной способности, соответствующей первому этапу развития Восточного полигона, достигнуты уже в 2020 вместо 2021 года. Вместе с тем задержки с вводом конкретных объектов нередки», - отмечается в публикации.
Кроме того, по данным издания, ФСБ, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и ряд других ведомств должны проверить законность использовании государственных средств, выделенных на развитие Восточного полигона.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте сообщил о выделении правительством на улучшение транспортной инфраструктуры страны 780 миллиардов рублей.
«Одна из основных задач - это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог», — заявил тогда Мишустин.
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