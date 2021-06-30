СМИ: Путин поручил найти виновных в срыве сроков расширения БАМа и Транссиба

Кроме того, по данным издания, ФСБ, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и ряд других ведомств должны проверить законность использовании государственных средств, выделенных на развитие Восточного полигона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте сообщил о выделении правительством на улучшение транспортной инфраструктуры страны 780 миллиардов рублей.

«Одна из основных задач - это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог», — заявил тогда Мишустин.



