В отрасли объяснили рекорд по нераспроданным квартирам в новостройках
Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил НСН, что застройщики спешат вывести на рынок максимальный объем предложения до конца года.
Настоящий провал предложения на рынке недвижимости ожидается к концу года, он скажется на объемах доступного для покупки жилья только в 2025 году, заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в беседе с НСН.
Число нераспроданных квартир в новостройках по площади на 1 ноября достигло рекордных 71,1 млн кв. м. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ». Глушков объяснил статистику спешкой застройщиков вывести как можно больше объектов.
«Сегодня на рынке жилья благодаря льготной ипотеке сложилась очень благополучная ситуация для застройщиков. Большая часть строительных компаний пытается вывести на рынок до 1 июля следующего года максимальный объем предложения. Поэтому большая часть такой динамики – это соотношение того жилья, которое находится сегодня в предложении – оно как минимум на 5% опережает показатель прошлого года. Это объекты низкой степени готовности, они продаются в рамках эскроу в проектном финансировании. Это объекты, которые вышли на рынок только в 2023 году. Если говорить о степени нераспроданности, ситуация крайне стабильная и рынку не угрожает», - отметил он.
По его словам, рекордный объем предложения не скажется на вводе недвижимости в следующем году, но повлияет на количество жилья уже в 2025 году.
«В следующем году объем ввода жилья принципиально не сократится, порядок цифр останется на уровне 2023 года. Большая часть объектов уже строятся. Провал предложения, который возникнет в конце этого года, когда застройщики не захотят выводить на рынок новые объекты, не понимая, как они будут их реализовывать, скажется критично уже в конце 2025 года», - объяснил он.
Так, стабильный спрос на жилье не позволяет ценам на первичном рынке снижаться, плюс растут расходы строительных компаний, заметил Глушков.
«На фоне высокой ключевой ставки идет снижение цен на вторичном рынке, на первичном рынке новых тенденций нет, так как спрос стабильный, а себестоимость строительства сильно возросла – на некоторые позиции материалов рост составил до 30% только за один месяц», - добавил собеседник НСН.
Большая инфляция и высокие ставки от ЦБ не позволяют застройщикам делать новогодние скидки, но квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 5-10% к концу года, заявила ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Костомарову весной сделают еще одну операцию
- Путин выразил готовность нормализовать отношения с Южной Кореей
- СМИ: Из РФ выдворят водителя Kia, который врезался в Maybach с рэпером Бастой
- «Росатом» готовится построить АЭС малой мощности в Монголии
- Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий ушел на СВО
- Путин заявил, что российское зерно направляется в шесть африканских стран
- Гурулев заявил, что в новых регионах РФ возродили «Смерш»
- СМИ: В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии
- Последний стратегический бомбардировщик США покинул Британию
- Власти Кубани призвали не использовать фейерверки на Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru