В отрасли объяснили рекорд по нераспроданным квартирам в новостройках

«Сегодня на рынке жилья благодаря льготной ипотеке сложилась очень благополучная ситуация для застройщиков. Большая часть строительных компаний пытается вывести на рынок до 1 июля следующего года максимальный объем предложения. Поэтому большая часть такой динамики – это соотношение того жилья, которое находится сегодня в предложении – оно как минимум на 5% опережает показатель прошлого года. Это объекты низкой степени готовности, они продаются в рамках эскроу в проектном финансировании. Это объекты, которые вышли на рынок только в 2023 году. Если говорить о степени нераспроданности, ситуация крайне стабильная и рынку не угрожает», - отметил он.

По его словам, рекордный объем предложения не скажется на вводе недвижимости в следующем году, но повлияет на количество жилья уже в 2025 году.

«В следующем году объем ввода жилья принципиально не сократится, порядок цифр останется на уровне 2023 года. Большая часть объектов уже строятся. Провал предложения, который возникнет в конце этого года, когда застройщики не захотят выводить на рынок новые объекты, не понимая, как они будут их реализовывать, скажется критично уже в конце 2025 года», - объяснил он.

Так, стабильный спрос на жилье не позволяет ценам на первичном рынке снижаться, плюс растут расходы строительных компаний, заметил Глушков.

«На фоне высокой ключевой ставки идет снижение цен на вторичном рынке, на первичном рынке новых тенденций нет, так как спрос стабильный, а себестоимость строительства сильно возросла – на некоторые позиции материалов рост составил до 30% только за один месяц», - добавил собеседник НСН.

Большая инфляция и высокие ставки от ЦБ не позволяют застройщикам делать новогодние скидки, но квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 5-10% к концу года, заявила ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН».



