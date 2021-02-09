В МВФ высоко оценили ответ РФ на экономический кризис из-за пандемии

Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил меры российских властей, принятые в ответ на кризис экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте фонда.

Отмечается, что исполнительные директора МВФ подчеркнули необходимость использования национальных проектов в качестве возможности для устранения факторов, сдерживающих рост экономики РФ.

В МВФ прогнозируют, что во второй половине текущего года восстановление российской экономики укрепится благодаря распространению вакцин от COVID-19. Однако в фонде отмечают, что по-прежнему сохраняется тенденция к снижению краткосрочных рисков с учётом «глобальной ситуация с пандемией и геополитической напряженности».

МВФ призвал власти страны «сохранять бдительность», пока экономическая ситуация остаётся нестабильной, и «быть готовыми оказать поддержку» при необходимости.

При этом, согласно прогнозам фонда, экономика РФ в 2021 году вырастет на 3%, через год — на 3,9%, а рост в 2023 году составит 2,1%. Ожидается, что темпы роста российского ВВП с 2024 по 2026 годы составят 1,8%.

Однако эксперты МВФ отмечают, что перспективы экономики РФ «подвержены значительной неопределённости» из-за геополитических рисков, а также эффектов от жёстких ограничений для борьбы с COVID-19 со стороны основных торговых партнёров РФ.

