В Москве увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
Прожиточный минимум пенсионера в Москве в 2021 году увеличится до 13 496 рублей. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2021 году приняли депутаты Мосгордумы. Он касается пенсионеров, зарегистрированных в столице по месту пребывания или месту жительства менее 10 лет.
Напомним, величина прожиточного минимума на текущем году составляет 12 578 рублей.
На минувшей неделе глава «Единой России», зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане России не должны получать доход ниже прожиточного минимума. Он отметил важность вопроса доходов населения с учётом пандемии COVID-19. Медведев полагает, что для установления уровня дохода не ниже прожиточного минимума потребуется наладить адресную социальную помощь отдельным категориям граждан.
Медведев напомнил, что ранее уже выдвигал подобную инициативу, и отметил начало дискуссий по его предложениям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru