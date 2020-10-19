В Москве увеличили прожиточный минимум для пенсионеров

На минувшей неделе глава «Единой России», зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане России не должны получать доход ниже прожиточного минимума. Он отметил важность вопроса доходов населения с учётом пандемии COVID-19. Медведев полагает, что для установления уровня дохода не ниже прожиточного минимума потребуется наладить адресную социальную помощь отдельным категориям граждан.

Медведев напомнил, что ранее уже выдвигал подобную инициативу, и отметил начало дискуссий по его предложениям.



