В Москве увеличили прожиточный минимум для пенсионеров

Прожиточный минимум пенсионера в Москве в 2021 году увеличится до 13 496 рублей. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2021 году приняли депутаты Мосгордумы. Он касается пенсионеров, зарегистрированных в столице по месту пребывания или месту жительства менее 10 лет.

Напомним, величина прожиточного минимума на текущем году составляет 12 578 рублей.

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На минувшей неделе глава «Единой России», зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане России не должны получать доход ниже прожиточного минимума. Он отметил важность вопроса доходов населения с учётом пандемии COVID-19. Медведев полагает, что для установления уровня дохода не ниже прожиточного минимума потребуется наладить адресную социальную помощь отдельным категориям граждан.

Медведев напомнил, что ранее уже выдвигал подобную инициативу, и отметил начало дискуссий по его предложениям.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыПенсионерыМосква
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