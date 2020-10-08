Мишустин выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Правительство направит регионам около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина пояснил, что более 1 млрд рублей выделят на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети. Почти 9 млрд рублей пойдут на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, пишет ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что выплату пособия для безработных с детьми предлагается сделать бессрочной. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России. Как отметил один из советников ФНПР Егор Пьяных, предлагается не только закрепить эту меру в качестве бессрочной, но и увеличить размеры выплаты до уровня прожиточного минимума на ребенка, подчеркивает РЕН ТВ.
А ранее стало известно, что на выплаты детям из малообеспеченных семей из российского бюджета выделят около 200 миллиардов рублей. Как пишет ТАСС, власти поддержат нуждающиеся семьи ежемесячными выплатами на детей от трех до семи лет. Мера поддержки прописана в утверждённом общенациональном плане восстановления экономики России.
В документе указано, что размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе его проживания. Общая сумма выплат детям из малообеспеченных семей составит 199,1 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Мишустин выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
- МИД Словакии отозвал своего посла из Белоруссии
- В Госдуме предложили отозвать законопроект о всеросийской реновации
- Киноакадемия ввела новые правила номинирования на «Оскар» из-за COVID-19
- СМИ сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru