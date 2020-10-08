Мишустин выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство направит регионам около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина пояснил, что более 1 млрд рублей выделят на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети. Почти 9 млрд рублей пойдут на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что выплату пособия для безработных с детьми предлагается сделать бессрочной. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России. Как отметил один из советников ФНПР Егор Пьяных, предлагается не только закрепить эту меру в качестве бессрочной, но и увеличить размеры выплаты до уровня прожиточного минимума на ребенка, подчеркивает РЕН ТВ.