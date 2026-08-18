В Москве пройдет российско-китайский форум с участием 600 предпринимателей

В Национальном центре «Россия» анонсировали седьмой Российско-Китайский форум предпринимателей. Форум, созванный Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР), пройдет 10-11 сентября и станет одной из крупнейших деловых площадок для около 600 компаний из двух стран.



Программа мероприятия включает обсуждение новейших технологий в сельском хозяйстве, искусственного интеллекта, торговлю, маркетплейсах, а также креативной индустрии. Кроме того, пройдут мастер-классы по логистике и внешнеэкономической деятельности, а также презентации регионов России и Китая. В пленарном заседании также примут участие представитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников.



Встреча пройдет при непосредственной поддержке китайского совета по международной торговле, Минпромторга, Минэкономразвития, Правительства Москвы, агентства стратегических инициатив и объединения «Опора России». Информационным партнером выступит новостной агрегатор СМИ2.

