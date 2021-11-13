В Минэнерго Украины нашли замену российскому газу
Украина может закупать газ в Словакии в случае дефицита топлива в отопительный сезон. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».
«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — подчеркнул замминистра.
Немчинов добавил, что у «Нафтогаза Украины» достаточно средств и забронированных мощностей газотранспортной сети для осуществления закупок. Прогнозируется, что цена на газ, который Киев может закупать в конце зимы, составит около тысячи долларов за тысячу кубометров.
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