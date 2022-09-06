В Минэнерго назвали условие для возобновления работы «Северного потока»
Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» возобновится после ремонта турбины. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«[Прокачка возобновится,] как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», — цитирует министра ТАСС.
Компания «Газпром» 31 августа приостановила работу «Северного потока» для проведения планового ремонта, планировалось, что прокачка газа возобновится 3 сентября. Однако 2 сентября российский концерн объявил о приостановке работы газопровода на неопределенное время из-за неисправностей с турбиной, пишет Ura.ru. В ходе ремонтных работ на агрегате выявили утечку масла с примесью герметизирующего состава, отмечает Газета.ру.
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