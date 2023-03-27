В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО

Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. Всемирную торговую организацию он назвал безальтернативной глобальной площадкой.

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США в последние годы активно занимались «односторонним торговым запугиванием», применяя двойные стандарты и нарушая производственно-сбытовые цепочки. Об этом ранее заявили в министерстве коммерции Китая. Как напомнили в ведомстве, ранее американское Торговое представительство (USTR) опубликовало доклад с критикой торговой политики КНР. В частности, американская стороны заявила о невыполнении Пекином своих обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО). Минкоммерции Китая назвало обвинения USTR ложными.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТорговляВТОМИД РФ

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