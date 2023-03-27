В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО

Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. Всемирную торговую организацию он назвал безальтернативной глобальной площадкой.