В МИД Украины назвали заслугой Киева задержку запуска «Северного потока-2»
Задержка запуска газопровода «Северный поток-2» — заслуга властей Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«"Северный поток-2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — рассказал глава МИД в эфире телеканала «Украина 24».
Кроме того, Кулеба рассказал, что Киев, Евросоюз и Еврокомиссия работают над тем, чтобы Москва «не превратила "Северный поток-2" в северное оружие», отмечают Известия. По словам министра, Украина и Европа планируют продолжать требовать, чтобы газопровод подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС, пишет Газета.ру.
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