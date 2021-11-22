В МИД Украины назвали заслугой Киева задержку запуска «Северного потока-2»

Задержка запуска газопровода «Северный поток-2» — заслуга властей Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«"Северный поток-2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — рассказал глава МИД в эфире телеканала «Украина 24».

Кроме того, Кулеба рассказал, что Киев, Евросоюз и Еврокомиссия работают над тем, чтобы Москва «не превратила "Северный поток-2" в северное оружие», отмечают Известия. По словам министра, Украина и Европа планируют продолжать требовать, чтобы газопровод подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ЕвросоюзСеверный Поток-2МИД Украины
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