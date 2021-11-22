В МИД Украины назвали заслугой Киева задержку запуска «Северного потока-2»

«"Северный поток-2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — рассказал глава МИД в эфире телеканала «Украина 24».

Кроме того, Кулеба рассказал, что Киев, Евросоюз и Еврокомиссия работают над тем, чтобы Москва «не превратила "Северный поток-2" в северное оружие», отмечают Известия. По словам министра, Украина и Европа планируют продолжать требовать, чтобы газопровод подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС, пишет Газета.ру.

