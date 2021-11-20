На Украине испугались «уловки» «Газпрома» по «Северному потоку — 2»

Как пишет «РБК-Украина», если дочерняя компания оператора проекта Nord Stream 2 AG появится, до завершения отопительного сезона могут начаться поставки газа в Евросоюз в обход украинской территории. Из-за остановки транзита некоторые населенные пункты на Украине могут остаться без газоснабжения.

«Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны», — отмечается в материале.

По данным СМИ, в Киеве уже подготовили план действий и прорабатывают несколько вариантов изменения работы газотранспортной системы на случай сокращения транзита.

