На Украине испугались «уловки» «Газпрома» по «Северному потоку — 2»

Компания «Газпром» может использовать создание в Германии «дочки» оператора газопровода «Северный поток- 2», чтобы поставить под угрозу отопительный сезон на Украине.

Спасает Украину? «Северному потоку-2» грозят «уничтожением» и бюрократией

Как пишет «РБК-Украина», если дочерняя компания оператора проекта Nord Stream 2 AG появится, до завершения отопительного сезона могут начаться поставки газа в Евросоюз в обход украинской территории. Из-за остановки транзита некоторые населенные пункты на Украине могут остаться без газоснабжения.

«Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны», — отмечается в материале.

По данным СМИ, в Киеве уже подготовили план действий и прорабатывают несколько вариантов изменения работы газотранспортной системы на случай сокращения транзита.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазпромСеверный Поток-2Украина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры