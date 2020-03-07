В «Лукойле» предупредили о рисках России от разрыва сделки с ОПЕК

Федун считает, что большие финансовые потери России после разрыва сделки также связаны с прогнозами на снижение цены на нефть до с 60 до 40 долларов за баррель. Бизнесмен также напомнил, что дневной объем экспорта российской нефти составляет пять млн баррелей в день, пишет Газета.ru.

Федун также считает, что увеличение добычу нефти российскими компаниями на 2-3 процента не компенсирует потери от разрыва сделки.

Напомним, 6 марта министр энергетики России Александр Новак заявил о прекращении следки между Россией и ОПЕК+ с 1 апреля. Заявление было сделано по итогам сложных переговоров. По данным РИА Новости, кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве.

