В «Лукойле» предупредили о рисках России от разрыва сделки с ОПЕК
Совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун рассказал, какие потери понесет российская сторона при разрыве сделки ОПЕК+. Об этом информирует The Bell.
Федун признался, что шокирован решением российской стороны по ОПЕК.
«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день», — цитирует RT совладельца «Лукойла».
Федун считает, что большие финансовые потери России после разрыва сделки также связаны с прогнозами на снижение цены на нефть до с 60 до 40 долларов за баррель. Бизнесмен также напомнил, что дневной объем экспорта российской нефти составляет пять млн баррелей в день, пишет Газета.ru.
Федун также считает, что увеличение добычу нефти российскими компаниями на 2-3 процента не компенсирует потери от разрыва сделки.
Напомним, 6 марта министр энергетики России Александр Новак заявил о прекращении следки между Россией и ОПЕК+ с 1 апреля. Заявление было сделано по итогам сложных переговоров. По данным РИА Новости, кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве.
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