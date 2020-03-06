Россия отказалась от предложения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в качестве ответа на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник

Сегодня в Вере по этому поводу пройдут официальные переговоры.

Новак объяснил причину своего ухода с заседания ОПЕК+

По словам источника, Россия готова продлить текущие договоренности на второй квартал. Отмечается, что министр энергетики России Александр Новак до начала официальной встречи ведет неформальные переговоры с коллегами по альянсу.

Ранее члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки. В официальном заявлении картеля говорится, что сокращение произойдет из-за снижения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ОпекНефть