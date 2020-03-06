Россия отказалась от предложения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в качестве ответа на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник

Сегодня в Вере по этому поводу пройдут официальные переговоры.