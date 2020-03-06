Россия отказалась от предложения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в качестве ответа на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник
Сегодня в Вере по этому поводу пройдут официальные переговоры.
По словам источника, Россия готова продлить текущие договоренности на второй квартал. Отмечается, что министр энергетики России Александр Новак до начала официальной встречи ведет неформальные переговоры с коллегами по альянсу.
Ранее члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки. В официальном заявлении картеля говорится, что сокращение произойдет из-за снижения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса.
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