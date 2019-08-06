В Киеве заявили, что нашли альтернативу российскому дизтопливу

На Украине не будет дефицита дизельного топлива из-за введения специальных пошлин на ввоз российских товаров. С таким заявлением выступил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

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Он подчеркнул, что Украина сможет заместить нехватку топлива поставками из Евросоюза и Белоруссии.

В частности, нефтеперерабатывающий завод в Мозыре в августе и сентябре намерен увеличить поставки на Украину на 25 процентов – до 250-260 тысяч тонн топлива в месяц.

С 1 августа по решению правительства Украины введены спецпошлины на большую часть товаров из России. Ограничения, в том числе, коснулись и российского дизельного топлива.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаТопливоСанкции

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