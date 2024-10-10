Банк России временно отменил ограничение по полной стоимости кредита на ипотеку
Банк России с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года отменил ограничение по полной стоимости кредита (ПСК) на ипотечные займы, следует из сообщения пресс-службы регулятора.
В публикации отмечается, что это решение позволит банкам корректировать ипотечные ставки в соответствии с текущей ситуацией на финансовых рынках, включая изменения, вызванные повышением ключевой ставки.
Отмена ограничения даст возможность заемщикам получать ипотечные кредиты, хотя и по более высоким ставкам, но без риска нарушения требований по предельному уровню ПСК, что могло бы привести к искусственному удорожанию жилья.
Помимо этого, Центральный банк рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК на ипотеку на постоянной основе, чтобы кредиторы могли лучше адаптироваться к изменениям рыночных условий, передает «Радиоточка НСН».
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