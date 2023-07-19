Силуанов: нефтегазовые доходы России существенно превысят план
Нефтегазовые доходы бюджета России по итогам этого и следующего года будут существенно превышать план. Об этом заявил зампред российского правительства, глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, исходя из дополнительных доходов бюджета, могут быть увеличены расходы.
Силуанов также отметил, что параметры бюджета на 2024 год всё ещё обсуждаются, и будут определены в зависимости от тех задач, которые будут стоять на повестке дня.
Ранее Минфин заявил о снижении нефтегазовых доходов России на 47 процентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru