Силуанов: нефтегазовые доходы России существенно превысят план

По его словам, исходя из дополнительных доходов бюджета, могут быть увеличены расходы.

Силуанов также отметил, что параметры бюджета на 2024 год всё ещё обсуждаются, и будут определены в зависимости от тех задач, которые будут стоять на повестке дня.

Ранее Минфин заявил о снижении нефтегазовых доходов России на 47 процентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

