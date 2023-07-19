Силуанов: нефтегазовые доходы России существенно превысят план

Нефтегазовые доходы бюджета России по итогам этого и следующего года будут существенно превышать план. Об этом заявил зампред российского правительства, глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, исходя из дополнительных доходов бюджета, могут быть увеличены расходы.

Силуанов также отметил, что параметры бюджета на 2024 год всё ещё обсуждаются, и будут определены в зависимости от тех задач, которые будут стоять на повестке дня.

Ранее Минфин заявил о снижении нефтегазовых доходов России на 47 процентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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