В Германии ввели ограничение для «Газпрома» к транзиту через OPAL

Немецкая компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, утром 14 сентября ограничила доступ «Газпрома» к транзитным мощностям, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Opal Gastransport GmbH & Co. KG ограничит использование частично регулируемых пропускных мощностей... 14 сентября 2019 года в 6:00 утра по центральноевропейскому времени (7:00 мск)», — сказано в документе.

Оператор прекратил доступ «Газпрома» к мощностям в объёме 15,86 млн кВт/ч в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства ФРГ.





Напомним, 10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования OPAL, и российская компания потеряла исключительное право на 50% пропускной способности газопровода, а также на возможность приобрести ещё 40% на аукционах.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что Германия не по своей воле требует этого у «Газпрома», и рассказал о последствиях такого решения.

