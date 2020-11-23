В Думе предложили ввести в России понятие «курортных моногородов»

В Госдуме предложили ввести понятие "курортных моногородов" и сформировать меры поддержки для них, передает «Интерфакс».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин считает эту меру важной для развития внутреннего туризма, ведь сейчас в законах нет механизма поддержки таких городов.

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По его словам, к таким моногородам могут отнести Кисловодск, Таганрог, Анапа, Туапсе, Сочи и все те населенные пункты, которые живут за счет туризма.

Как сообщалось ранее, вводить ограничения на въезд туристов в Крым на фоне увеличения числа заразившихся COVID-19 не планируется, заявил глава республики Сергей Аксенов. При этом, по его словам, в Крыму все должны соблюдать требования Роспотребнадзора по недопущению распространения инфекции.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаКурорты
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