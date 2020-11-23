В Думе предложили ввести в России понятие «курортных моногородов»

По его словам, к таким моногородам могут отнести Кисловодск, Таганрог, Анапа, Туапсе, Сочи и все те населенные пункты, которые живут за счет туризма.

Как сообщалось ранее, вводить ограничения на въезд туристов в Крым на фоне увеличения числа заразившихся COVID-19 не планируется, заявил глава республики Сергей Аксенов. При этом, по его словам, в Крыму все должны соблюдать требования Роспотребнадзора по недопущению распространения инфекции.

