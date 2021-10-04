Компания-оператор Nord Stream 2 AG объявила, что первую нитку газопровода «Северный поток - 2» начали заполнять газом.

В пресс-службе компании отметили, что уже были выполнены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция, а также визуальная и инструментальная проверки.

В сообщении компании говорится, что для дальнейшего технического тестирования нитку необходимо наполнить газом, для достижения необходимого уровня объёма и давления.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что попытки нового правительства Германии остановить запуск газопровода «Северный поток - 2» станут «безумным шагом», который навредит стране.