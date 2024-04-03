Минэкономразвития: Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7%

В годовом выражении рост ВВП России в феврале 2024 года ускорился до 7,7% в годовом выражении с 4,6% месяцев ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

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По данным ведомства, в месячном выражении ВВП в феврале вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора.

Ранее Росстат сообщал, что ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что рост ВВП России по итогам 2023 года составит около 3,5-4%, несмотря на санкции, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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