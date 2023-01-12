В АКОРТ объяснили рост цен на овощи в январе

Рост цен на овощи в начале января обусловлен сезонным фактором, он связан с увеличением издержек производителя. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, передает NEWS.ru.

По его словам, после февраля-марта цены начнут снижаться. Он также заметил, что средняя цена на полке при сравнении аналогичных периодов изменилась лишь на 0,37%.

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При этом сообщается, что средняя закупочная цена на овощи «борщевого набора» в сетях — членах АКОРТ в первую неделю года выросла на 3,93%, если сравнивать с последней неделей декабря.

Большинство продуктов в России в 2023 году подорожают, сообщил ранее доктор экономических наук Леонид Холод. По его словам, на цены будет оказывать влияние инфляция, урожайность и ряд других факторов.

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ФОТО: РИА Новости
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