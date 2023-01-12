В АКОРТ объяснили рост цен на овощи в январе

Рост цен на овощи в начале января обусловлен сезонным фактором, он связан с увеличением издержек производителя. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, передает NEWS.ru.



По его словам, после февраля-марта цены начнут снижаться. Он также заметил, что средняя цена на полке при сравнении аналогичных периодов изменилась лишь на 0,37%.