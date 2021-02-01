Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, об этом говорится сайте компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».

Согласно опубликованным данным, мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВтч.

Ранее правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашений с СНГ в сфере энергетики, сообщает RT. В частности, Киев вышел в общей сложности из пяти договоров, в том числе, из соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере использования атомной энергии в мирных целях от 31 мая 2013 года.

