Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, об этом говорится сайте компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».
Согласно опубликованным данным, мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВтч.
Ранее правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашений с СНГ в сфере энергетики, сообщает RT. В частности, Киев вышел в общей сложности из пяти договоров, в том числе, из соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере использования атомной энергии в мирных целях от 31 мая 2013 года.
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