Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
На Украине готовы к худшему для неё развитию событий с газопроводом «Северный поток-2», при котором проект будет запущен, и транзит российского газа через территорию страны сократится до нуля. Об этом заявил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, сообщает РИА ФАН.
По его словам, программа оптимизации компании направлена на подготовку к подобному сценарию.
В то же время Макогон выразил мнение, что завершить строительство «Северного потока-2» до 2021 года не удастся, и заверил, что украинская сторона не прекращает противодействовать этому проекту.
Москва и Киев в конце 2019 года согласовали пятилетний контракт на транзит газа. Достройка «Северного потока-2» пока поставлена на паузу из-за того, что швейцарский подрядчик отказался от работ под угрозой санкций США. Между тем, в сторону Европы движется российский трубоукладчик «Академик Черский» - судно, способное достроить газопровод. Уже известно, что к техническим работам будут привлечены пять нидерландских и одно кипрское судно.
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