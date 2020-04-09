Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа

По его словам, программа оптимизации компании направлена на подготовку к подобному сценарию.

В то же время Макогон выразил мнение, что завершить строительство «Северного потока-2» до 2021 года не удастся, и заверил, что украинская сторона не прекращает противодействовать этому проекту.

Москва и Киев в конце 2019 года согласовали пятилетний контракт на транзит газа. Достройка «Северного потока-2» пока поставлена на паузу из-за того, что швейцарский подрядчик отказался от работ под угрозой санкций США. Между тем, в сторону Европы движется российский трубоукладчик «Академик Черский» - судно, способное достроить газопровод. Уже известно, что к техническим работам будут привлечены пять нидерландских и одно кипрское судно.

