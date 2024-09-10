Украина готова к транзиту нефти из РФ, если она приобретена европейскими компаниями
Киев готов осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если она приобретена компаниями из Европы, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференци.
По его словам, Киев готов заключить договор с Венгрией о транзите российской нефти через трубопровод «Дружба» по территории Украины, в этом случае по документам это будет уже венгерская нефть. Вместе с тем он подчеркнул, что Украина не намерена вести переговоры с Россией о продолжении транзита нефти и газа.
Ранее венгерская компания MOL Group заявила о заключении соглашения о транспортировке сырой нефти через Украину и Белоруссию в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Киев со своей стороны также подписал договор.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев не намерен продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, истекающее в конце 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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