«Газпром» уложил 73,6% протяженности труб «Северного потока-2»

В окрестностях аэропорта Жуковский найден объект, привлекающий птиц Нигерийские пираты захватил судно с россиянами Иски на 13 млн рублей поступили в суд к организаторам несогласованных акций Ещё 7 российских тяжелоатлета отстранены из-за допинга Браконьер в Воронеже срубил 23 столетних дуба