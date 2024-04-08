«Удар по бизнесу!»: Делягин назвал задержку платежей из РФ в Казахстан саботажем

Задержка сроков проведения платежей из России в Казахстан является саботажем со стороны казахстанских властей, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. По его словам, проблема может стать фатальной для представителей бизнеса.

Ранее «Известия» сообщили, что сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Отмечается, что ситуация усугубилась с конца февраля: местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Делягин считает, что власти Казахстана таким образом демонстрируют свое отношение к России.