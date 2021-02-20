Названы главные туристические маршруты в 2021 году

«Порядка 10% - выезжали за рубеж. Направлений крайне мало. Это Турция, Танзания – Занзибар, ряд других. В этом году эта тенденция продолжится, потому что надежды на скорое открытие Европы не оправдываются. В перспективе это осень. Мы видим, что закрываются друг от друга даже страны шенгенской зоны. В этом году будет порядка 15-20 направлений, куда есть прямое авиасообщение. Подавляющее большинство будет внутри страны. Это и Сочи, и Крым, и еще 10 направлений, которые субсидируются Ростуризмом. Это Калининград, Байкал, Камчатка. И 15 марта начнется прямое субсидирование туристов. Я имею в виду кешбэк, то есть 20% возврата от стоимости тура», - перечислил Барзыкин.

По его мнению, Володин прав. «Риски повышенные, особенно, для семейного отдыха, для людей старшего поколения. Да и выбор крайне невелик. Возможно, добавятся к лету Кипр, Тунис, Греция квоты дает. Весь список рекомендаций по выезду есть на сайтах МИД и Роспотребнадзора», - добавил эксперт.

Он отметил, что туристические приоритеты россиян изменились. «Мнение о безбашенных российских туристах уже не соответствует действительности. Сегодня в тройке приоритетов цена, качество, безопасность», - заключил собеседник НСН.

Ранее Барзыкин сообщил, что Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов.

