Названы главные туристические маршруты в 2021 году
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал о проценте россиян, которые предпочли внутренний туризм.
Проводить отпуска в 2021 году на территории России из-за роста заболеваемости COVID-19 в других странах призвал россиян председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность в отношении COVID-19.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН сообщил, что в прошлом году практически 90% туристов посещали регионы России.
«Порядка 10% - выезжали за рубеж. Направлений крайне мало. Это Турция, Танзания – Занзибар, ряд других. В этом году эта тенденция продолжится, потому что надежды на скорое открытие Европы не оправдываются. В перспективе это осень. Мы видим, что закрываются друг от друга даже страны шенгенской зоны. В этом году будет порядка 15-20 направлений, куда есть прямое авиасообщение. Подавляющее большинство будет внутри страны. Это и Сочи, и Крым, и еще 10 направлений, которые субсидируются Ростуризмом. Это Калининград, Байкал, Камчатка. И 15 марта начнется прямое субсидирование туристов. Я имею в виду кешбэк, то есть 20% возврата от стоимости тура», - перечислил Барзыкин.
По его мнению, Володин прав. «Риски повышенные, особенно, для семейного отдыха, для людей старшего поколения. Да и выбор крайне невелик. Возможно, добавятся к лету Кипр, Тунис, Греция квоты дает. Весь список рекомендаций по выезду есть на сайтах МИД и Роспотребнадзора», - добавил эксперт.
Он отметил, что туристические приоритеты россиян изменились. «Мнение о безбашенных российских туристах уже не соответствует действительности. Сегодня в тройке приоритетов цена, качество, безопасность», - заключил собеседник НСН.
Ранее Барзыкин сообщил, что Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов.
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