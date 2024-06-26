Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей

В марте 2024 года цены на новые автомобили достигли максимума - 3,391 миллиона рублей. В апреле этого года стоимость машин из салона опустилась на 7% относительно марта, а в мае — на 8,5% относительно апреля.

Эксперты объясняют такую динамику появлением на российском рынке новых бюджетных и «среднеценовых» автомобилей. Так, доля Lada на авторынке выросла с 30,8% в апреле до 31,5% в мае.

Ранее «АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сборка серийных Largus стартовала на автозаводе «LADA Ижевск» 15 мая. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон.

