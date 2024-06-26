Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей
В мае средняя цена на новые автомобили упала до 2,8 миллиона рублей, сообщает «Автостат».
В марте 2024 года цены на новые автомобили достигли максимума - 3,391 миллиона рублей. В апреле этого года стоимость машин из салона опустилась на 7% относительно марта, а в мае — на 8,5% относительно апреля.
Эксперты объясняют такую динамику появлением на российском рынке новых бюджетных и «среднеценовых» автомобилей. Так, доля Lada на авторынке выросла с 30,8% в апреле до 31,5% в мае.
Ранее «АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сборка серийных Largus стартовала на автозаводе «LADA Ижевск» 15 мая. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru