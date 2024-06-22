СМИ: «АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Niva из-за отсутствия комплектующих

Компания «АвтоВАЗ» столкнулась с нехваткой определенных комплектующих для сборки автомобилей Lada Niva, пишут СМИ.

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Из-за нехватки приводов на линии сборки этой модели был объявлен выходной.

Отмечается, что последние дни автомобили сходили с линии в некомплектном состоянии, с приводом на задний мост.

Ранее «АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сборка серийных Largus стартовала на автозаводе «LADA Ижевск» 15 мая. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон.

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ФОТО: Официальный сайт LADA
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