СМИ: «АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Niva из-за отсутствия комплектующих
Компания «АвтоВАЗ» столкнулась с нехваткой определенных комплектующих для сборки автомобилей Lada Niva, пишут СМИ.
Из-за нехватки приводов на линии сборки этой модели был объявлен выходной.
Отмечается, что последние дни автомобили сходили с линии в некомплектном состоянии, с приводом на задний мост.
Ранее «АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Largus, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сборка серийных Largus стартовала на автозаводе «LADA Ижевск» 15 мая. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru