Российское лекарство от COVID, падение рынков, одежда Навального
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки выросло на 6 196. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в стране превысило отметку в 1 миллион 100 тысяч.
Успокоительные заявления в связи с повторным ростом заболеваемости коронавирусом прозвучали от главы Роспотребнадзора: эпидситуация в России стабильная, необходимости вводить новые ограничения из-за роста заболеваемости нет, сказала Анна Попова.
Российские аптеки с понедельника начали отпускать по рецептам препарат для лечения коронавирусной инфекции российского производства «Арепливир». Розничная стоимость - 12 320 рублей за 40 таблеток. Минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей.
Мировые цены на нефть резко упали в ходе торгов в понедельник.
Котировки североморской смеси Brent падали на 4 с лишним процента, на WTI – почти на 4,5, а в моменте – более чем на 5. Западно-техасская марка уже стоит дешевле 40 долларов за баррель. Причинами называются опасения участников рынка в связи с возможным началом «второй волны» пандемии коронавируса.
Во многих странах Европы заболеваемость коронавирусом с началом осени резко пошла в рост. Самое большое число случаев заражения - в Испании, 659 тысяч зараженных. В столице страны Мадриде с понедельника введен карантин. Санитарные власти Великобритании и вовсе говорят о критической ситуации с заболеваемостью: суточный прирост уже несколько дней составляет около четырех тысяч пациентов, что сопоставимо с майскими показателями «первой волны».
Российский рубль на фоне падения нефтяных цен и тревожных сообщений о динамике распространения коронавирусной инфекции преодолел психологически важную отметку в паре с евро. Он поднимался до 90 рублей 40 копеек, однако к вечеру немного окреп – до 89,60.
Алексей Навальный потребовал вернуть одежду, в которой он был госпитализирован в Омске.
С учетом того, что следы отравляющего вещества «Новичок» были обнаружены на его теле, одежда представляет собой важное вещественное доказательство, полагает Навальный.
«30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику, - написал Навальный в соцсетях. - Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», - добавил он.
Как напоминает РИА Новости, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш еще 20 августа писала, что вещи забрала его жена Юлия Навальная. В больнице скорой помощи Омска, куда оппозиционера доставили с борта самолета, вещей не осталось – это подтвердили агентству в минздраве Омской области, однако сообщили, что одежду Навального изъяли следователи.
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