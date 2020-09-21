Российское лекарство от COVID, падение рынков, одежда Навального

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки выросло на 6 196. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в стране превысило отметку в 1 миллион 100 тысяч.

Успокоительные заявления в связи с повторным ростом заболеваемости коронавирусом прозвучали от главы Роспотребнадзора: эпидситуация в России стабильная, необходимости вводить новые ограничения из-за роста заболеваемости нет, сказала Анна Попова.

Российские аптеки с понедельника начали отпускать по рецептам препарат для лечения коронавирусной инфекции российского производства «Арепливир». Розничная стоимость - 12 320 рублей за 40 таблеток. Минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей.





Мировые цены на нефть резко упали в ходе торгов в понедельник.