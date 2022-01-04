Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе вновь поднялась выше $1000 долларов за 1 тысячу куб. м.

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По данным лондонской биржи ICE, на открытии торгов цена на февральские фьючерсы увеличилась до 1028,2 доллара. Стоимость топлива торгуется на отметке в 1000 долларов и превышает установившуюся накануне расчетную цену — 940 долларов — более чем на 7%.

Днем ранее прошли первые в 2022 году торги, в ходе которых европейские цены на газ поднялись выше $900 за тысячу кубометров, напоминает RT. При этом 31 декабря фьючерсы стоили менее $800.

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