Центробанк РФ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

В сообщении говорится, что решение было принято «в целях снижения волатильности финансовых рынков». Отмечается, что отложенные покупки будут осуществляться в течение 2025 года.

«Решение о возобновлении операций... будет приниматься с учётом складывающейся ситуации на финансовых рынках», - говорится в сообщении.

Ранее курс китайского юаня на Московской бирже в ходе торгов превысил 15 рублей впервые с конца марта 2022 года, сообщает RT.

