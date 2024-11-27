Центробанк РФ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
Центробанк РФ с 28 ноября 2024 года приостановит покупку валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что решение было принято «в целях снижения волатильности финансовых рынков». Отмечается, что отложенные покупки будут осуществляться в течение 2025 года.
«Решение о возобновлении операций... будет приниматься с учётом складывающейся ситуации на финансовых рынках», - говорится в сообщении.
Ранее курс китайского юаня на Московской бирже в ходе торгов превысил 15 рублей впервые с конца марта 2022 года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru