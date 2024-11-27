Курс доллара на Forex превысил 110 рублей
27 ноября 202414:35
Курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Об этом свидетельствуют данные международного внебиржевого валютного рынка Forex.
По состоянию на 14:20 мск 27 ноября, американская валюта подорожала на 4,3%, достигнув отметки в 110,0006 рубля.
Что касается курса евро, то он также вырос. Европейская валюта прибавила 4,56%, подорожав до 115,705 рубля.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» предположил, что курс доллара дойдет до 105 рублей и остановится.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: В Петербурге выявлен случай заражения корью школьника
- Курс доллара на Forex превысил 110 рублей
- Из-за атаки тактическими ракетами в Курской области погибли два человека
- Жители южного пригорода Бейрута начали возвращаться домой после прекращения огня
- На Украине призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров
- Экс-адвокат Пашаев отказался признать вину в мошенничестве
- Актриса Кристина Асмус показала возлюбленного
- Российский митрополит сравнил брак с покупкой утюга
- Подозреваемого в организации нелегальной миграции задержали в аэропорту Пулково
- Матвиенко предложила вернуть сотрудникам МВД РФ региональные доплаты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru