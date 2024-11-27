Курс доллара на Forex превысил 110 рублей

Курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Об этом свидетельствуют данные международного внебиржевого валютного рынка Forex.

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По состоянию на 14:20 мск 27 ноября, американская валюта подорожала на 4,3%, достигнув отметки в 110,0006 рубля.

Что касается курса евро, то он также вырос. Европейская валюта прибавила 4,56%, подорожав до 115,705 рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» предположил, что курс доллара дойдет до 105 рублей и остановится.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
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