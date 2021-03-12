Центробанк не планирует вводить в оборот новые номиналы монет

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" заявила, что ЦБ РФ не планирует выпуск монеты в 50 рублей или банкноты в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Набиуллиной, достоинства монет являются "неочевидными". Глава ЦБ отметила, что жители России предпочитают банкноты и "не очень сильно" любят рассчитываться монетами.

Кроме того, Набиуллина напомнила о дополнительных тратах для банковской системы. По ее словам, количество ресурсов, которые потратятся на оборудование и производство новых номиналов, превысят "сомнительную выгоду" от подобного нововведения.

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиЦентробанкЭльвира Набиуллина
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