Цена российской нефти упала на 20%

В октябре 2024 года средняя цена барреля ключевого экспортного сорта российской нефти Urals достигла $64,72. Это на 20,8% ниже, чем в октябре 2023 года, сообщает сайт Минэкономразвития.

Цена нефти Brent опускалась ниже $72 впервые с 1 октября

При этом по сравнению с сентябрем 2024 года цена поднялась на $1,12, или на 1,8%. Это объясняется ростом мировых котировок.

Отмечается, что в октябре 2024 года ожидалась ответная атака Израилем Ирана, звучали предположения, что под удар попадут объекты нефтяной инфраструктуры. Стоимость нефти вернулась на сентябрьский уровень, так как Израиль ограничился поражением военных объектов Ирана.

Ранее восемь стран ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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