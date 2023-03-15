Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 12 декабря.
WTI торгуется ниже 70 долларов впервые с 21 декабря 2021 года.
По состоянию на 14:08 по московскому времени цена на нефть марки Brent падала до 76,12 доллара за баррель, до этого она опускалась ниже 76 долларов.
Апрельские фьючерсы на WTI дешевели до 70,06 доллара, минутами ранее цена опускалась ниже 70 долларов.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН заявил, что России удалось сохранить физические объемы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и Евросоюза.
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