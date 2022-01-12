Цена нефти Brent превысила $85 впервые с ноября

Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в феврале также выросла на 1,95% - до $82,8.



Отмечается, что причиной подорожания данного вида сырья становится ослабление доллара, поддержка ожиданий по спросу и предложению.



В начале января стало известно, что министры ОПЕК+ приняли план увеличения добычи нефти на 0,4 млн баррелей в сутки в феврале. Следующая встреча министров запланирована на 2 февраля.

