Цена нефти Brent превысила $85 впервые с ноября
Цена нефти марки Brent выросла на 1,5% и составила $85 за баррель впервые с ноября прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в феврале также выросла на 1,95% - до $82,8.
Отмечается, что причиной подорожания данного вида сырья становится ослабление доллара, поддержка ожиданий по спросу и предложению.
В начале января стало известно, что министры ОПЕК+ приняли план увеличения добычи нефти на 0,4 млн баррелей в сутки в феврале. Следующая встреча министров запланирована на 2 февраля.
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