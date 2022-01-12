Цена нефти Brent превысила $85 впервые с ноября

Цена нефти марки Brent выросла на 1,5% и составила $85 за баррель впервые с ноября прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в феврале также выросла на 1,95% - до $82,8.

Отмечается, что причиной подорожания данного вида сырья становится ослабление доллара, поддержка ожиданий по спросу и предложению.

В начале января стало известно, что министры ОПЕК+ приняли план увеличения добычи нефти на 0,4 млн баррелей в сутки в феврале. Следующая встреча министров запланирована на 2 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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