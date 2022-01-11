Цена нефти Brent превысила $83 впервые с ноября
Цена нефти марки Brent выросла на 3% и составила $83 за баррель впервые с ноября прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в феврале также выросла на 3,43% - до $80,91.
Отмечается, что причиной подорожания данного вида сырья становится ослабление доллара, поддержка ожиданий по спросу и предложению.
В начале января стало известно, что министры ОПЕК+ приняли план увеличения добычи нефти на 0,4 млн баррелей в сутки в феврале. Следующая встреча министров запланирована на 2 февраля.
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