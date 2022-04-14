Цена нефти Brent превысила $112 за баррель впервые с 30 марта

Отмечается, что цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже выросла на 2,96 % в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,19%, до $106,53 за баррель.



