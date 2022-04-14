Цена нефти Brent превысила $112 за баррель впервые с 30 марта
14 апреля 202222:15
Стоимость барреля Brent достигла отметки $112. В последний раз 1 баррель эталонной марки нефти превышал $112 30 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже выросла на 2,96 % в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,19%, до $106,53 за баррель.
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14 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru