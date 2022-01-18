Стоимость нефти Brent поднялась выше $87 впервые с 2014 года
Цена нефти марки Brent поднялась выше отметки в $87 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В ходе торгов стоимость фьючерса с поставкой в марте прибавляла 0,54%. Сейчас сырье торгуется на уровне $86,87 за баррель.
Нефть Brent подорожала до $87 впервые с октября 2014 года, пишет Газета.ру.
Между тем эксперты полагают, что в первом квартале года нефть Brent может взлететь в цене до $90 за баррель. Причинами роста стоимости сырья называют январский кризис в Казахстане, растущий спрос на нефть и сокращение ее добычи в Ливии, ослабление опасений инвесторов поводу нового штамма коронавируса «омикрон», пишут Известия.
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