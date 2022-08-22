Цена газа в Европе взлетела выше $2 800 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе впервые с марта превысила $2800 за тысячу кубометров.

«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику

По данным лондонской биржи ICE, цены на топливо растут почти на 13%.

Ранее компания «Газпром» анонсировала приостановку газопровода «Северный поток» для проведения плановых работ на единственном газоперекачивающем агрегате на станции «Портовая», напоминает RT. Транзит топлива будет прекращен 31 августа на трое суток. После заявления о приостановке «Северного потока» цены на газ взлетели выше $2700 за 1 тыс. куб. м, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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