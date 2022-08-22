Цена газа в Европе взлетела выше $2 800 за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе впервые с марта превысила $2800 за тысячу кубометров.
По данным лондонской биржи ICE, цены на топливо растут почти на 13%.
Ранее компания «Газпром» анонсировала приостановку газопровода «Северный поток» для проведения плановых работ на единственном газоперекачивающем агрегате на станции «Портовая», напоминает RT. Транзит топлива будет прекращен 31 августа на трое суток. После заявления о приостановке «Северного потока» цены на газ взлетели выше $2700 за 1 тыс. куб. м, пишет Газета.ру.
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