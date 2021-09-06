Цена газа в Европе впервые превысила 650 долларов за тысячу кубометров

Цена тысячи кубометров газа в Европе впервые преодолела отметку в 650 долларов США, сообщает ТАСС.

По данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов 6 сентября стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 654,1 долларов за одну тысячу кубометров.

Отмечается, что с начала сентября стоимость газа в Европе выросла на 3%.

Ранее компания Nord Stream 2 AG заявила, что в Балтийском море была уложена последняя труба второй нитки газопровода «Северный поток - 2».

