Цена газа в Европе впервые превысила 650 долларов за тысячу кубометров
Цена тысячи кубометров газа в Европе впервые преодолела отметку в 650 долларов США, сообщает ТАСС.
По данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов 6 сентября стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 654,1 долларов за одну тысячу кубометров.
Отмечается, что с начала сентября стоимость газа в Европе выросла на 3%.
Ранее компания Nord Stream 2 AG заявила, что в Балтийском море была уложена последняя труба второй нитки газопровода «Северный поток - 2».
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